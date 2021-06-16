О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

BaseMcBeat

BaseMcBeat

,

Yago Rocha

Сингл  ·  2021

Vou Botar Pressão

#Со всего мира
BaseMcBeat

Артист

BaseMcBeat

Релиз Vou Botar Pressão

#

Название

Альбом

1

Трек Vou Botar Pressão

Vou Botar Pressão

Yago Rocha

,

BaseMcBeat

Vou Botar Pressão

2:39

Информация о правообладателе: YR Record's
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tá Chovendo Mulher
Tá Chovendo Mulher2025 · Сингл · Nego Júnior Play
Релиз Festa na Piscina
Festa na Piscina2025 · Сингл · Bonde Das Pretinhas
Релиз É Só Progresso
É Só Progresso2025 · Сингл · Nego Júnior Play
Релиз Você Pode
Você Pode2025 · Сингл · Juniors MC
Релиз Buzeira Visionário
Buzeira Visionário2025 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Feliz Dia dos Pais (O Papai É Top!)
Feliz Dia dos Pais (O Papai É Top!)2024 · Сингл · Bonde Das Pretinhas
Релиз Feliz Dia das Mães
Feliz Dia das Mães2024 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Nis - Naquelaluzidealizeiseucarinho
Nis - Naquelaluzidealizeiseucarinho2024 · Сингл · Vitão Adpl
Релиз Opções
Opções2024 · Сингл · DomLeme
Релиз Fim de Semana
Fim de Semana2024 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Mente Criminal
Mente Criminal2023 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Messi da Favela
Messi da Favela2023 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Hit da Praia do Lago
Hit da Praia do Lago2023 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Os Cachorro & as Cachorra
Os Cachorro & as Cachorra2023 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Eu Preciso Lutar
Eu Preciso Lutar2023 · Сингл · Juniors MC
Релиз Sobre-Vivência
Sobre-Vivência2023 · Сингл · Magnus 44
Релиз Bola de Fogo
Bola de Fogo2022 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Vou Botar Pressão
Vou Botar Pressão2021 · Сингл · BaseMcBeat
Релиз Bom Dia
Bom Dia2021 · Сингл · Emmy Jota
Релиз Coletânea Perifatividade, Vol. 3
Coletânea Perifatividade, Vol. 32017 · Альбом · Coletivo Perifartividade

Похожие артисты

BaseMcBeat
Артист

BaseMcBeat

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож