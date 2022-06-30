Информация о правообладателе: Igor Pinheiro de Lima
Сингл · 2022
Fogo em Teus Olhos
Другие альбомы артиста
O Pão2025 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Fariseu2024 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Deserto2024 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Maranata (Trono)2024 · Сингл · Lari Lindstron
A Dança da Trindade2024 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Deus Me Livre2024 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Descanso2024 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Olhos de Fogo2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Gratidão2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Teu Abraço Cura2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Leão2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Esperança2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Furioso Oceano / Único2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Luz2023 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
João2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Lado Azul2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Passos de Fé2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Vitorioso És2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Medley: Escudo / Sou um Milagre2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima
Fogo em Teus Olhos2022 · Сингл · Igor Pinheiro de Lima