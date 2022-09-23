О нас

DiGreen

DiGreen

,

krewaxi

Альбом  ·  2022

Rich Hype Vol. 2

Контент 18+

#Рэп
DiGreen

Артист

DiGreen

Релиз Rich Hype Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек R.H. (Intro)

R.H. (Intro)

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

2:44

2

Трек Porshe

Porshe

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

2:31

3

Трек Parmesan

Parmesan

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

2:13

4

Трек Забей

Забей

DiGreen

,

krewaxi

,

iBelong

Rich Hype Vol. 2

3:02

5

Трек Plagg

Plagg

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

3:19

6

Трек Hustle

Hustle

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

1:47

7

Трек Habitch

Habitch

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

2:39

8

Трек Psychopath

Psychopath

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

3:13

9

Трек Guala

Guala

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

3:32

10

Трек Close Your Eyes

Close Your Eyes

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

3:00

11

Трек Support 2.0

Support 2.0

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

3:25

12

Трек Freak

Freak

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

1:49

13

Трек Superhero

Superhero

DiGreen

,

krewaxi

,

iBelong

Rich Hype Vol. 2

3:45

14

Трек Не интересно

Не интересно

DiGreen

,

krewaxi

Rich Hype Vol. 2

1:47

Информация о правообладателе: DiGreen
