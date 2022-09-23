О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

genty

genty

Сингл  ·  2022

Если бы люди умели летать

#Русский рэп#Хип-хоп
genty

Артист

genty

Релиз Если бы люди умели летать

#

Название

Альбом

1

Трек Если бы люди умели летать

Если бы люди умели летать

genty

Если бы люди умели летать

2:25

Информация о правообладателе: GENTY
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Tour 2026
Tour 20262022 · Альбом · genty
Релиз Сомбреро
Сомбреро2022 · Сингл · genty
Релиз Кашемировое платье
Кашемировое платье2022 · Сингл · genty
Релиз Если бы люди умели летать
Если бы люди умели летать2022 · Сингл · genty
Релиз Только в такт
Только в такт2022 · Сингл · genty
Релиз Твои руки - мой дом
Твои руки - мой дом2022 · Альбом · genty
Релиз Лесть
Лесть2022 · Сингл · genty
Релиз Моя мечта
Моя мечта2021 · Сингл · genty
Релиз Это всё обман
Это всё обман2021 · Сингл · genty
Релиз День за днём
День за днём2021 · Сингл · genty
Релиз Сети
Сети2021 · Сингл · genty
Релиз It Makes No Sense
It Makes No Sense2021 · Сингл · genty
Релиз Бабы и бабло
Бабы и бабло2021 · Сингл · genty
Релиз Crazy
Crazy2020 · Сингл · K@nti

Похожие артисты

genty
Артист

genty

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож