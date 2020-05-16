О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Big san

Big san

Сингл  ·  2020

Favela Mermo

Контент 18+

#Рэп
Big san

Артист

Big san

Релиз Favela Mermo

#

Название

Альбом

1

Трек Favela Mermo

Favela Mermo

Big san

Favela Mermo

1:46

Информация о правообладателе: Big San
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Merda Nordestina
Merda Nordestina2024 · Сингл · Big san
Релиз Nobody'$ Troop Tropa do Ngm
Nobody'$ Troop Tropa do Ngm2023 · Сингл · Meu Chegas
Релиз Nobody '$ Troop - Flow Galácial 2
Nobody '$ Troop - Flow Galácial 22023 · Сингл · Malasartes
Релиз Férias em Natal
Férias em Natal2023 · Сингл · Big san
Релиз Matuê da Redinha
Matuê da Redinha2023 · Сингл · Big san
Релиз Trap Zaza
Trap Zaza2023 · Альбом · Big san
Релиз Raizes
Raizes2023 · Сингл · Rayssa Gomes
Релиз Crime ou Studio
Crime ou Studio2022 · Альбом · Big san
Релиз Set do Big: Fora da Lei (Clã Destino)
Set do Big: Fora da Lei (Clã Destino)2022 · Сингл · Meu Chegas
Релиз Esquece
Esquece2022 · Сингл · Big san
Релиз Favela Mermo
Favela Mermo2020 · Сингл · Big san

Похожие артисты

Big san
Артист

Big san

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож