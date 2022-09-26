О нас

Информация о правообладателе: Марат Фидель
Релиз Внезапно
Внезапно2025 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Наверное
Наверное2024 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Тишина
Тишина2024 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Не так
Не так2023 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Застольная (Звякнули, Хрустнули)
Застольная (Звякнули, Хрустнули)2023 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Я буду верить
Я буду верить2022 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Мечты
Мечты2022 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Весна
Весна2021 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Смелые птицы
Смелые птицы2020 · Альбом · Марат Фидель
Релиз В озарении светом
В озарении светом2020 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Настроение
Настроение2020 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Австралия
Австралия2019 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Вершина солнца
Вершина солнца2018 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Смелые птицы
Смелые птицы2017 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Мутация
Мутация2016 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Дымка
Дымка2016 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Нереально
Нереально2015 · Сингл · Марат Фидель
Релиз Автострады судьбы
Автострады судьбы2009 · Альбом · Марат Фидель

Марат Фидель
Марат Фидель

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож