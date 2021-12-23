О нас

Jonas Benichio

Jonas Benichio

Альбом  ·  2021

Jonas Benichio, Vol. 25

#Латинская
Jonas Benichio

Артист

Jonas Benichio

Релиз Jonas Benichio, Vol. 25

#

Название

Альбом

1

Трек Senhor, Tu És a Minha Esperança

Senhor, Tu És a Minha Esperança

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:14

2

Трек Granjeai, Granjeai os Talentos

Granjeai, Granjeai os Talentos

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:09

3

Трек Vamos Produzir Frutos de Louvor

Vamos Produzir Frutos de Louvor

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:21

4

Трек Cristo nos Dará da Sua Plenitude

Cristo nos Dará da Sua Plenitude

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:39

5

Трек Cristo Meu Mestre

Cristo Meu Mestre

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:21

6

Трек Se a Nossa Vida Entregarmos a Jesus

Se a Nossa Vida Entregarmos a Jesus

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:11

7

Трек A Paz Eu Vos Deixo

A Paz Eu Vos Deixo

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

2:46

8

Трек Somos Jovens

Somos Jovens

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

2:50

9

Трек Não Me Cansarei de Cantar

Não Me Cansarei de Cantar

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

3:01

10

Трек Desejo Ser, Ó Meu Senhor

Desejo Ser, Ó Meu Senhor

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

2:33

11

Трек Vamos, Ó Irmãos, Marchar

Vamos, Ó Irmãos, Marchar

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

4:33

12

Трек Ó Senhor, Tu Me Conheces

Ó Senhor, Tu Me Conheces

Jonas Benichio

Jonas Benichio, Vol. 25

2:31

Информация о правообладателе: Jonas Benichio Oficial
