О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Brunner

Brunner

Сингл  ·  2022

Piensas

#Хип-хоп
Brunner

Артист

Brunner

Релиз Piensas

#

Название

Альбом

1

Трек Piensas

Piensas

Brunner

Piensas

2:55

Информация о правообладателе: Brunner 0
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Peli D los 90
Peli D los 902024 · Сингл · Brunner
Релиз Suelta, Vol. 1
Suelta, Vol. 12023 · Сингл · Luchio
Релиз Csak 1 nap van (D-Man H Remix)
Csak 1 nap van (D-Man H Remix)2023 · Сингл · Naksi
Релиз Piensas
Piensas2022 · Сингл · Brunner
Релиз The Very Best of... Remix Collection 1999 - 2021
The Very Best of... Remix Collection 1999 - 20212021 · Альбом · Naksi
Релиз Sunshine 2020 (Slasherz Remix)
Sunshine 2020 (Slasherz Remix)2020 · Сингл · Naksi
Релиз Influenza 2020 (Audio Jackz Remix)
Influenza 2020 (Audio Jackz Remix)2020 · Сингл · Naksi
Релиз Remember Parade 2019 (Budapest Parade)
Remember Parade 2019 (Budapest Parade)2019 · Сингл · Naksi
Релиз The Very Best of... 1999-2019
The Very Best of... 1999-20192019 · Альбом · Naksi
Релиз Gyere Velem / Csak 1 nap van 2018
Gyere Velem / Csak 1 nap van 20182018 · Сингл · Naksi
Релиз Don't Believe Me
Don't Believe Me2017 · Сингл · Brunner
Релиз Axel F 2011
Axel F 20112011 · Альбом · Brunner
Релиз Balaton (Sunset Edition)
Balaton (Sunset Edition)2011 · Сингл · Naksi

Похожие артисты

Brunner
Артист

Brunner

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож