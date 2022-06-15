Информация о правообладателе: Desorden Social
Сингл · 2022
Basta Ya
Контент 18+
Другие альбомы артиста
Golden2025 · Сингл · Desorden Social Rap
Busco2025 · Сингл · Desorden Social Rap
Líbranos2024 · Сингл · Desorden Social Rap
Sembrando Sueños2024 · Сингл · Desorden Social Rap
Doble Cara2024 · Сингл · Desorden Social Rap
Huellas en el Tiempo2023 · Альбом · Desorden Social Rap
Solo Quiero Rapear2022 · Сингл · Desorden Social Rap
Basta Ya2022 · Сингл · Desorden Social Rap
Sos Colombia2021 · Сингл · Desorden Social Rap
En la Mia2019 · Сингл · Desorden Social Rap
Una Decada Dedicada a la Verdad2009 · Альбом · Desorden Social Rap