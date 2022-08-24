Информация о правообладателе: Faisal Salman Khan
Сингл · 2022
Deedan
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Laila Ashna (Pashto)2025 · Сингл · Faisal Salman Khan
Rasha Zama Khuli Laila2024 · Сингл · Faisal Salman Khan
Ta Sara Meena Laram2023 · Сингл · Faisal Salman Khan
Qadamona2023 · Сингл · Faisal Salman Khan
Tawizoona2022 · Сингл · Faisal Salman Khan
Deedan2022 · Сингл · Faisal Salman Khan
Pashto ( Mix 2 )2021 · Альбом · Faisal Salman Khan