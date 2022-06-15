Информация о правообладателе: Favela Filmes
Сингл · 2022
Da uma Pegadinha Vs Olha Cara de Santinha
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Raba Jogando2024 · Сингл · MC Ketleyn
Eu Te Falei Tu Não Acredita2024 · Сингл · Favelado DJ
Pit Bull Vai Te Pega2024 · Сингл · Tiw Bomba
Ei Ei Menina, Comedor de Periquita2024 · Сингл · MC Careconi
É Tapa no Vento, Umbrella pro Alto2024 · Сингл · MC Careconi
Toca Mandelão2024 · Сингл · MC Careconi
Vizinha Fofoqueira2024 · Сингл · Favelado DJ
Maria Fofoqueira2024 · Сингл · Favelado DJ
Rave das Indecisas2024 · Сингл · MC Careconi
Bunda Sobe, Bunda Desce2024 · Сингл · MC Careconi
Mega Baile das Favela2024 · Сингл · MC Nauan
Vamo Ali no Escurinho, Se Eu Te Pego Ham2024 · Сингл · Dj MJSP
Ritmada da Bolha2024 · Сингл · MC Pânico
Vem pro Baile, Ela Quer Pau2024 · Сингл · Dj MJSP
Baile de Favela2023 · Сингл · Dj Granja
Quem Sé Fodeu2023 · Сингл · Mc Savi Canon
Partiu pra Cachorrada2023 · Сингл · MC Careconi
Abertura Baile do São Jorge2023 · Сингл · DJ Canon
Nois Te da uma Moral2023 · Сингл · DJ DUUHK
Vem Sarrando em Mim2023 · Сингл · DJ Kikito SP