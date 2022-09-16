О нас

Chuck

Chuck

Альбом  ·  2022

Deluxe

Контент 18+

#Хип-хоп
Chuck

Артист

Chuck

Релиз Deluxe

#

Название

Альбом

1

Трек The Coldest

The Coldest

Chuck

Deluxe

1:50

2

Трек Home Run

Home Run

Chuck

Deluxe

2:32

3

Трек Gold Links

Gold Links

Chuck

Deluxe

2:29

4

Трек The Sky Is Falling (Unmixed)

The Sky Is Falling (Unmixed)

Chuck

Deluxe

2:36

5

Трек Supernova

Supernova

Chuck

Deluxe

1:56

6

Трек Listen Up

Listen Up

Chuck

Deluxe

3:58

7

Трек Arrival

Arrival

Chuck

Deluxe

2:42

8

Трек Hit Em Up

Hit Em Up

Chuck

Deluxe

2:53

9

Трек Big Blues

Big Blues

Chuck

Deluxe

3:14

10

Трек Will She Ride

Will She Ride

Chuck

Deluxe

2:31

11

Трек Check Up

Check Up

Chuck

Deluxe

3:03

12

Трек You Not With It

You Not With It

Chuck

Deluxe

2:22

13

Трек Big Time

Big Time

Chuck

Deluxe

2:51

14

Трек Gunning on Arrival

Gunning on Arrival

Chuck

Deluxe

2:39

15

Трек Pit Stop

Pit Stop

Chuck

Deluxe

4:33

16

Трек Show Me Baby

Show Me Baby

Chuck

Deluxe

2:56

17

Трек She Knows

She Knows

Chuck

Deluxe

3:03

18

Трек Her Vibe

Her Vibe

Chuck

Deluxe

3:20

19

Трек Love It

Love It

Chuck

Deluxe

3:27

20

Трек Just Do It

Just Do It

Chuck

Deluxe

2:32

21

Трек Hurt Something

Hurt Something

Chuck

Deluxe

2:18

22

Трек My Turn

My Turn

Chuck

Deluxe

2:38

23

Трек To Show You

To Show You

Chuck

Deluxe

2:22

24

Трек Ride With Me

Ride With Me

Chuck

Deluxe

2:53

25

Трек Gotta Go

Gotta Go

Chuck

Deluxe

2:14

Информация о правообладателе: Nostalgic Recordings
