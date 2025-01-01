О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Discos Piratas Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Destrípate
Destrípate2021 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Salmo Chileno 23:4
Salmo Chileno 23:42021 · Сингл · Guerrilla Urbana
Релиз Apátridas
Apátridas2018 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Apátridas
Apátridas2018 · Сингл · Guerrilla Urbana
Релиз La Sal de la Tierra
La Sal de la Tierra2018 · Сингл · Guerrilla Urbana
Релиз En Concierto Time Machine Fest (En Vivo)
En Concierto Time Machine Fest (En Vivo)2016 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз La Venganza de los Pueblos
La Venganza de los Pueblos2003 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз 1983-1993
1983-19932000 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Bestiario
Bestiario1999 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Spanish Diarrea
Spanish Diarrea1996 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Toque a Degüello
Toque a Degüello1992 · Альбом · Guerrilla Urbana
Релиз Guerrilla Urbana (Maqueta)
Guerrilla Urbana (Maqueta)1986 · Альбом · Guerrilla Urbana

Похожие артисты

Guerrilla Urbana
Артист

Guerrilla Urbana

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож