Информация о правообладателе: Discos Piratas Records
Альбом · 1986
Guerrilla Urbana (Maqueta)
Контент 18+
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Destrípate2021 · Альбом · Guerrilla Urbana
Salmo Chileno 23:42021 · Сингл · Guerrilla Urbana
Apátridas2018 · Альбом · Guerrilla Urbana
Apátridas2018 · Сингл · Guerrilla Urbana
La Sal de la Tierra2018 · Сингл · Guerrilla Urbana
En Concierto Time Machine Fest (En Vivo)2016 · Альбом · Guerrilla Urbana
La Venganza de los Pueblos2003 · Альбом · Guerrilla Urbana
1983-19932000 · Альбом · Guerrilla Urbana
Bestiario1999 · Альбом · Guerrilla Urbana
Spanish Diarrea1996 · Альбом · Guerrilla Urbana
Toque a Degüello1992 · Альбом · Guerrilla Urbana
Guerrilla Urbana (Maqueta)1986 · Альбом · Guerrilla Urbana