О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Thug Da Plug

Thug Da Plug

Сингл  ·  2021

PlugX

Контент 18+

#Хип-хоп
Thug Da Plug

Артист

Thug Da Plug

Релиз PlugX

#

Название

Альбом

1

Трек PlugX

PlugX

Thug Da Plug

PlugX

2:42

Информация о правообладателе: ROBBERHOOD RECORDS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз MAKE RU RAP GREAT AGAIN
MAKE RU RAP GREAT AGAIN2025 · Альбом · Thug Da Plug
Релиз Yann Sommer
Yann Sommer2025 · Сингл · Bigzey Step
Релиз Let Me Rap
Let Me Rap2025 · Сингл · Thug Da Plug
Релиз Off White
Off White2024 · Сингл · Thug Da Plug
Релиз FAK DAT DON'T LIKE
FAK DAT DON'T LIKE2024 · Сингл · Thug Da Plug
Релиз Иномарки
Иномарки2024 · Сингл · Bigzey Step
Релиз K.O.
K.O.2024 · Сингл · yuzusthug
Релиз Robbinhood
Robbinhood2022 · Сингл · HOODPUNKEAGLE
Релиз Three Sticks
Three Sticks2021 · Сингл · Thug Da Plug
Релиз PlugX
PlugX2021 · Сингл · Thug Da Plug

Похожие артисты

Thug Da Plug
Артист

Thug Da Plug

OBLADAET
Артист

OBLADAET

TEC9
Артист

TEC9

ICYBANDO
Артист

ICYBANDO

Славный Приход
Артист

Славный Приход

Neltaxx
Артист

Neltaxx

Bg Brother
Артист

Bg Brother

DenxxBe
Артист

DenxxBe

PALMAINE
Артист

PALMAINE

GSWEET
Артист

GSWEET

Ar.Ze$
Артист

Ar.Ze$

SAFAR1
Артист

SAFAR1

ОКОЛОДВУХ
Артист

ОКОЛОДВУХ