Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

DJ Roger

DJ Roger

,

Mc Tikao

Сингл  ·  2021

Luz no Fim do Túnel

DJ Roger

Артист

DJ Roger

Релиз Luz no Fim do Túnel

#

Название

Альбом

1

Трек Luz no Fim do Túnel

Luz no Fim do Túnel

DJ Roger

,

Mc Tikao

Luz no Fim do Túnel

4:37

Информация о правообладателе: Dj rogermix
Другие альбомы артиста

Релиз Uga Uga
Uga Uga2025 · Сингл · DJ Roger
Релиз Job Está Bombando
Job Está Bombando2025 · Сингл · DJ Roger
Релиз Banco do I30
Banco do I302025 · Сингл · DJ Roger
Релиз Tempo Bom
Tempo Bom2025 · Сингл · DJ Roger
Релиз 69 Com as Feinhas
69 Com as Feinhas2024 · Сингл · MC K9
Релиз Agressivao Sem Controle do Vapo Vapo
Agressivao Sem Controle do Vapo Vapo2023 · Сингл · DJ CARLOS V7
Релиз Banm on Lot
Banm on Lot2023 · Сингл · DJ Roger
Релиз Pula Pula Vs Senta e Trepa
Pula Pula Vs Senta e Trepa2022 · Сингл · DJ Roger
Релиз De Mi Puño y Ritmo
De Mi Puño y Ritmo2021 · Альбом · DJ Roger
Релиз My Brother
My Brother2021 · Сингл · Mc Tikao
Релиз Luz no Fim do Túnel
Luz no Fim do Túnel2021 · Сингл · DJ Roger
Релиз Calor de 40
Calor de 402021 · Сингл · br do chapadao
Релиз An Kachèt (Remix)
An Kachèt (Remix)2021 · Сингл · DJ Roger
Релиз Demare
Demare2020 · Сингл · Trak
Релиз Anlè Deja (Kanaval 2019)
Anlè Deja (Kanaval 2019)2019 · Сингл · DJ Roger
Релиз Souke
Souke2018 · Сингл · Steves J. Bryan
Релиз Run Away
Run Away2008 · Сингл · DJ Roger

DJ Roger
Артист

DJ Roger

