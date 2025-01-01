О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Suk Quartet

Suk Quartet

Сингл  ·  1979

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

#Классическая
Suk Quartet

Артист

Suk Quartet

Релиз Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

#

Название

Альбом

1

Трек String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: I. Allegro moderato

String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: I. Allegro moderato

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

8:32

2

Трек String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: II. Intermezzo. Tempo di marcia

String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: II. Intermezzo. Tempo di marcia

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

4:03

3

Трек String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: III. Adagio, ma non troppo

String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: III. Adagio, ma non troppo

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

8:48

4

Трек String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: IV. Allegro giocoso

String Quartet No. 1 in B-Flat Major, Op. 11: IV. Allegro giocoso

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

5:11

5

Трек Quartet Movement in B-Flat Major

Quartet Movement in B-Flat Major

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

7:06

6

Трек String Quartet No. 2, Op. 31

String Quartet No. 2, Op. 31

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

27:39

7

Трек Tempo di minuetto for String Quartet

Tempo di minuetto for String Quartet

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

3:21

8

Трек Meditation on the Old Czech Chorale St. Wenceslas for String Orchestra, Op. 35a

Meditation on the Old Czech Chorale St. Wenceslas for String Orchestra, Op. 35a

Suk Quartet

Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation

6:26

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Shostakovich: String Quartet No. 15, Op. 144, Preludium and Scherzo for Four Violins, Two Violas and Two Cellos
Shostakovich: String Quartet No. 15, Op. 144, Preludium and Scherzo for Four Violins, Two Violas and Two Cellos2023 · Сингл · Suk Quartet
Релиз Novák: String Quartet No. 1, Piano Quintet
Novák: String Quartet No. 1, Piano Quintet2023 · Сингл · Pavel Štěpán
Релиз Alois Hába
Alois Hába2023 · Сингл · Antonín Novák
Релиз Beethoven, Tchaikovsky, Dvořák, Brahms, Haas, Janáček, Koželuh, Martinů, Smetana, Suk: The Art of Czech Quartets
Beethoven, Tchaikovsky, Dvořák, Brahms, Haas, Janáček, Koželuh, Martinů, Smetana, Suk: The Art of Czech Quartets2007 · Сингл · Panocha Quartet
Релиз Fibich: Quartet and Quintet
Fibich: Quartet and Quintet1995 · Альбом · Suk Quartet
Релиз Kopelent, Matys, Vostřák: String Quartets
Kopelent, Matys, Vostřák: String Quartets1987 · Альбом · Suk Quartet
Релиз Týden nové tvorby 1985 - Pavel Blatný, Jiří Kalach, Luboš Sluka
Týden nové tvorby 1985 - Pavel Blatný, Jiří Kalach, Luboš Sluka1985 · Альбом · Prague Quarteto Saxophone
Релиз Chausson: Concerto for Violin, Piano and String Quartet - Fauré: Sonata No. 2 for Violin and Piano
Chausson: Concerto for Violin, Piano and String Quartet - Fauré: Sonata No. 2 for Violin and Piano1983 · Альбом · Josef Suk
Релиз Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation
Suk: String Quartets Nos 1 & 2, Tempo di minuetto, Meditation1979 · Сингл · Suk Quartet
Релиз Shostakovich: String Quartet No. 14 - Nasidze: Chamber Symphony No. 3
Shostakovich: String Quartet No. 14 - Nasidze: Chamber Symphony No. 31976 · Сингл · Suk Quartet
Релиз The little sweep
The little sweep1976 · Сингл · Martina Kritznerová
Релиз Pauer, Jaroch, Jirko, Chaun, Šrom: String Quartets
Pauer, Jaroch, Jirko, Chaun, Šrom: String Quartets1974 · Альбом · Suk Quartet
Релиз Suk: String Quartet No. 2, Meditation on the Old Czech Chorale Saint Wenceslas
Suk: String Quartet No. 2, Meditation on the Old Czech Chorale Saint Wenceslas1973 · Сингл · Suk Quartet
Релиз Drejsl: Wind Quintet - Burian: IV, String Quartet, op. 95 - Nejedlý: Concertino for Nonet, op. 18
Drejsl: Wind Quintet - Burian: IV, String Quartet, op. 95 - Nejedlý: Concertino for Nonet, op. 181971 · Альбом · Suk Quartet
Релиз Suk: Piano Trio, Elegy, Piano Quartet, Piano Quintet
Suk: Piano Trio, Elegy, Piano Quartet, Piano Quintet1968 · Альбом · Pavel Štěpán
Релиз Suk: Chamber Works
Suk: Chamber Works1966 · Альбом · Ivan Klánský

Похожие артисты

Suk Quartet
Артист

Suk Quartet

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож