Amel Brahim-Djelloul

Amel Brahim-Djelloul

Альбом  ·  2022

Les chemins qui montent

#Джаз

2 лайка

Amel Brahim-Djelloul

Артист

Amel Brahim-Djelloul

Релиз Les chemins qui montent

#

Название

Альбом

1

Трек Axxam N Ugellil

Axxam N Ugellil

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

3:30

2

Трек Tella

Tella

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

3:47

3

Трек Tameyra

Tameyra

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

5:39

4

Трек Wi Bɣan

Wi Bɣan

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

4:31

5

Трек Ajeǧǧig

Ajeǧǧig

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

5:56

6

Трек Akala N Xali Meḥmud

Akala N Xali Meḥmud

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

1:35

7

Трек Amedyaz

Amedyaz

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

3:47

8

Трек Ur Iyi -d Qqaṛ Ayɣer

Ur Iyi -d Qqaṛ Ayɣer

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

2:39

9

Трек Lmut

Lmut

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

2:01

10

Трек Ay A Lxir-Inu

Ay A Lxir-Inu

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

3:59

11

Трек Tilelli

Tilelli

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

5:43

12

Трек Taxewnit

Taxewnit

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

2:26

13

Трек Ur Ttru

Ur Ttru

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

4:23

14

Трек Mara D-Yuɣal

Mara D-Yuɣal

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

5:18

15

Трек Tahuzutt

Tahuzutt

Amel Brahim-Djelloul

Les chemins qui montent

4:40

Информация о правообладателе: Klarthe Records Jazz
