Bohumil Gregor

Bohumil Gregor

,

Prague National Theatre Orchestra

,

Vera Soukupova

Сингл  ·  1964

Operní recitál Věry Soukupové

#Классическая

1 лайк

Bohumil Gregor

Артист

Bohumil Gregor

Релиз Operní recitál Věry Soukupové

#

Название

Альбом

1

Трек Dido and Aeneas, Z 626, Act III: "When I Am Laid in Earth"

Dido and Aeneas, Z 626, Act III: "When I Am Laid in Earth"

Prague National Theatre Orchestra

,

Gregor Bohumil

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

4:24

2

Трек Serse, HWV 40, Act I: "Ombra mai fu"

Serse, HWV 40, Act I: "Ombra mai fu"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

4:12

3

Трек La Favorita, Act I: "O, mio Fernando"

La Favorita, Act I: "O, mio Fernando"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

8:34

4

Трек Prince Igor, Act II: "Merknet svet dnevnoj"

Prince Igor, Act II: "Merknet svet dnevnoj"

Prague National Theatre Orchestra and Chorus

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

5:59

5

Трек The Secret, Act II, Scene 5: "That Is the Fire of True Love!"

The Secret, Act II, Scene 5: "That Is the Fire of True Love!"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

2:30

6

Трек Queen of Spades, Act I: "Padrugi milije"

Queen of Spades, Act I: "Padrugi milije"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

3:24

7

Трек Samson and Dalila, Op. 47, Act II: "Amour, viens, aider ma faiblesse"

Samson and Dalila, Op. 47, Act II: "Amour, viens, aider ma faiblesse"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

4:07

8

Трек Il Trovatore, Act II: "Stride la vampa"

Il Trovatore, Act II: "Stride la vampa"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

3:24

9

Трек Un ballo in maschera, Act II: "Re dell´abisso afrettati"

Un ballo in maschera, Act II: "Re dell´abisso afrettati"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

6:18

10

Трек Das Rheingold. Opera in 4 Acts, Scene 4: "Weiche, Wotan, weiche"

Das Rheingold. Opera in 4 Acts, Scene 4: "Weiche, Wotan, weiche"

Prague National Theatre Orchestra

,

Bohumil Gregor

,

Vera Soukupova

Operní recitál Věry Soukupové

5:45

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
