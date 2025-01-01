Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
Сингл · 1964
Operní recitál Věry Soukupové
1 лайк
#
Название
Альбом
1
4:24
2
4:12
3
8:34
4
5:59
5
The Secret, Act II, Scene 5: "That Is the Fire of True Love!"
2:30
6
3:24
7
Samson and Dalila, Op. 47, Act II: "Amour, viens, aider ma faiblesse"
4:07
8
3:24
9
6:18
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Pfitzner: Cello Concerto in G Major - Mayer: Prahbhanda and Ragamalas2014 · Альбом · John Mayer
Dvořák: orchestral works & concertos2013 · Альбом · Bohumil Gregor
Great Swedish Singers: Barbro Ericson (1957-1978)2012 · Альбом · Barbro Ericson
Janacek: Jenufa1995 · Альбом · Bohumil Gregor
Vranický: Symphonies1993 · Альбом · Dvořák Chamber Orchestra
Janáček: The Cunning Little Vixen1972 · Альбом · Gabriela Kolářová
Operatic Recital1970 · Альбом · Prague Smetana Theatre Orchestra
Die Puppenfee. Balletsuite1968 · Сингл · Bohumil Gregor
Wagner: Scenes from the Operas1966 · Альбом · Theo Adam
Operní recitál Věry Soukupové1964 · Сингл · Bohumil Gregor
Rossini: Opera Scenes1964 · Альбом · Helena Tattermuschová
Rose from Casanova1964 · Альбом · Vilém Přibyl
Famous Opera Choruses - Verdi, Weber, Wagner, Puccini1963 · Альбом · Josef Heriban
Baletní hudba z českých oper1960 · Альбом · Prague National Theatre Orchestra
Operatic Recital1952 · Альбом · Jaroslav Vogel