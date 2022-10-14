Сингл · 2022
Encores
#
Название
Альбом
1
Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Aria (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)
3:10
2
Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)
1:34
3
Thaïs in D Major: Acte II: Meditation (Arr. pour saxophone et orgue de M.P. Marsick)
4:50
4
The Tale Of Tsar Saltan in C Minor: Flight Of The Bumblebee (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Marie Londeix)
1:24
5
6:56
6
2:54
7
Czardas in F Major (Arr. pour saxophone et orgue de Ken Ichiro Muto)
5:51
8
Concerto pour Hautbois in C Minor: II. Adagio (Arr. pour saxophone et orgue de Harvey Pittel)
4:25
9
Fantaisie brillante sur Carmen in G Major (Arr. pour saxophone et orgue de Iwan Roth et Raymond Meylan)
12:43
10
Ave Maria in B-Flat Major (Arr. pour saxophone et orgue de Johannes Palaschko)
2:32
11
Pièce de Viole, Livre IV in F Major: le Basque (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Yves Fourmeau)
2:14
12
Pavane in F-Sharp Minor, Op. 50 (Arr. pour saxophone et orgue de Henri Büsser)
6:27
13
Suite sur des airs populaires de Bretagne in C Minor: Air de Carnac (Arr. pour saxophone et orgue de Germain Desbonnet)
2:45
14
Oblivion in C Minor (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)
3:52
15
Suite No. 2 for Jazz Orchestra in C Minor: Waltz II (Arr. pour saxophone et orgue de Roselyne Masset Lecocq)
4:09
