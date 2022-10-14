О нас

fabien chouraki

fabien chouraki

,

Marc Adamczweski

Сингл  ·  2022

Encores

#Классическая
fabien chouraki

Артист

fabien chouraki

Релиз Encores

#

Название

Альбом

1

Трек Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Aria (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Aria (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

3:10

2

Трек Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

1:34

3

Трек Thaïs in D Major: Acte II: Meditation (Arr. pour saxophone et orgue de M.P. Marsick)

Thaïs in D Major: Acte II: Meditation (Arr. pour saxophone et orgue de M.P. Marsick)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

4:50

4

Трек The Tale Of Tsar Saltan in C Minor: Flight Of The Bumblebee (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Marie Londeix)

The Tale Of Tsar Saltan in C Minor: Flight Of The Bumblebee (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Marie Londeix)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

1:24

5

Трек Adagio in G Minor (Arr. pour saxophone et orgue de Remo Giazotto)

Adagio in G Minor (Arr. pour saxophone et orgue de Remo Giazotto)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

6:56

6

Трек Ave Maria (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Ave Maria (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

2:54

7

Трек Czardas in F Major (Arr. pour saxophone et orgue de Ken Ichiro Muto)

Czardas in F Major (Arr. pour saxophone et orgue de Ken Ichiro Muto)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

5:51

8

Трек Concerto pour Hautbois in C Minor: II. Adagio (Arr. pour saxophone et orgue de Harvey Pittel)

Concerto pour Hautbois in C Minor: II. Adagio (Arr. pour saxophone et orgue de Harvey Pittel)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

4:25

9

Трек Fantaisie brillante sur Carmen in G Major (Arr. pour saxophone et orgue de Iwan Roth et Raymond Meylan)

Fantaisie brillante sur Carmen in G Major (Arr. pour saxophone et orgue de Iwan Roth et Raymond Meylan)

fabien chouraki

,

Marc Adamczweski

Encores

12:43

10

Трек Ave Maria in B-Flat Major (Arr. pour saxophone et orgue de Johannes Palaschko)

Ave Maria in B-Flat Major (Arr. pour saxophone et orgue de Johannes Palaschko)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

2:32

11

Трек Pièce de Viole, Livre IV in F Major: le Basque (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Yves Fourmeau)

Pièce de Viole, Livre IV in F Major: le Basque (Arr. pour saxophone et orgue de Jean-Yves Fourmeau)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

2:14

12

Трек Pavane in F-Sharp Minor, Op. 50 (Arr. pour saxophone et orgue de Henri Büsser)

Pavane in F-Sharp Minor, Op. 50 (Arr. pour saxophone et orgue de Henri Büsser)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

6:27

13

Трек Suite sur des airs populaires de Bretagne in C Minor: Air de Carnac (Arr. pour saxophone et orgue de Germain Desbonnet)

Suite sur des airs populaires de Bretagne in C Minor: Air de Carnac (Arr. pour saxophone et orgue de Germain Desbonnet)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

2:45

14

Трек Oblivion in C Minor (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Oblivion in C Minor (Arr. pour saxophone et orgue de Fabien Chouraki)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

3:52

15

Трек Suite No. 2 for Jazz Orchestra in C Minor: Waltz II (Arr. pour saxophone et orgue de Roselyne Masset Lecocq)

Suite No. 2 for Jazz Orchestra in C Minor: Waltz II (Arr. pour saxophone et orgue de Roselyne Masset Lecocq)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

4:09

16

Трек Gymnopédies in A-Flat Major: 1ère Gymnopédie (Arr. pour saxophone et orgue de James Rae)

Gymnopédies in A-Flat Major: 1ère Gymnopédie (Arr. pour saxophone et orgue de James Rae)

Marc Adamczweski

,

fabien chouraki

Encores

3:54

Информация о правообладателе: Visages du saxophone
