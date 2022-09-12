Информация о правообладателе: MGM Müzik
Сингл · 2022
Leyla
3 лайка
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Sevgi Yamandır2025 · Сингл · Naira Seyidova
Adam2025 · Сингл · Naira Seyidova
Yan, Yan2025 · Сингл · Naira Seyidova
Oyun Bitdi2025 · Сингл · Naira Seyidova
Nəyimə Lazım2024 · Сингл · Naira Seyidova
Tanış Gəlirsən2024 · Сингл · Naira Seyidova
Sevgi Nəğməsi2023 · Сингл · Naira Seyidova
Leyla2022 · Сингл · Naira Seyidova
Ya Get Ya Qal2022 · Сингл · Naira Seyidova
Sevmem2022 · Сингл · Naira Seyidova
Heyecanlı Hevesli2021 · Сингл · Naira Seyidova
Farketmez Ki2021 · Сингл · Naira Seyidova
Hər Fəsil2021 · Сингл · Naira Seyidova
Kıskaç2020 · Сингл · Naira Seyidova