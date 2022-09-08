О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Qari Yaqub Nizami Taji

Qari Yaqub Nizami Taji

Сингл  ·  2022

Surah Yaseen Full

#Со всего мира

26 лайков

Qari Yaqub Nizami Taji

Артист

Qari Yaqub Nizami Taji

Релиз Surah Yaseen Full

#

Название

Альбом

1

Трек Surah Yaseen Full

Surah Yaseen Full

Qari Yaqub Nizami Taji

Surah Yaseen Full

16:12

Информация о правообладателе: Al Quran Digital
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Surah Al Ghashiyah
Surah Al Ghashiyah2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah An Naba
Surah An Naba2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Rahman
Surah Rahman2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Al Mulk
Surah Al Mulk2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Al Muzzammil
Surah Al Muzzammil2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Al Jumuah
Surah Al Jumuah2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Yaseen Full
Surah Yaseen Full2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз Surah Waqiah
Surah Waqiah2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji
Релиз 4 Qul
4 Qul2022 · Сингл · Qari Yaqub Nizami Taji

Похожие альбомы

Релиз سورة القلم
سورة القلم2021 · Сингл · Islam Sobhy
Релиз The Complete Holy Quran - Le Saint Coran Complet
The Complete Holy Quran - Le Saint Coran Complet2012 · Альбом · Abdul Aziz Al-Ahmad
Релиз Prayer At Mecca, Vol. 30
Prayer At Mecca, Vol. 302013 · Альбом · Abdurahman Sudais
Релиз Para Amma (Juz Amma)
Para Amma (Juz Amma)2010 · Альбом · Sheikh Saad Al Ghamdi
Релиз Panj Surah (Tilawat-E-Quran)
Panj Surah (Tilawat-E-Quran)2000 · Альбом · Qari Muhammad Siddiq Al Minshawi
Релиз Part of Surat Ar Raad
Part of Surat Ar Raad2014 · Сингл · ibrahim Al Darsi
Релиз Mulk
Mulk2022 · Альбом · Asad Raza
Релиз Eh Khudaiya, Vol. 5 - Islamic Naats
Eh Khudaiya, Vol. 5 - Islamic Naats2014 · Альбом · Hafiz Ahmed Raza Qadri
Релиз Aşiq Oldum
Aşiq Oldum2022 · Сингл · Tural Davutlu
Релиз Surah Yaseen Surah Rehman
Surah Yaseen Surah Rehman1999 · Сингл · Alshaikh Abdul Rahman Alsudais
Релиз Zaman Zaman
Zaman Zaman2023 · Сингл · Tural Davutlu
Релиз The Holy Quran - Le Saint Coran, Vol 9
The Holy Quran - Le Saint Coran, Vol 92012 · Альбом · Abdulmohsen Al Qasim

Похожие артисты

Qari Yaqub Nizami Taji
Артист

Qari Yaqub Nizami Taji

Mohamed Ayoub
Артист

Mohamed Ayoub

Shaykh Abdulrahman Al-Sudais
Артист

Shaykh Abdulrahman Al-Sudais

Shaykh Saud Al-Shuraim
Артист

Shaykh Saud Al-Shuraim

Al Sayed Al Qossi
Артист

Al Sayed Al Qossi

Hassan Qari
Артист

Hassan Qari

Ali Al Jaafari Al Ansari
Артист

Ali Al Jaafari Al Ansari

Moammar Al Sayed
Артист

Moammar Al Sayed

Hazza Al Blushi
Артист

Hazza Al Blushi

Niamat Al Hassan
Артист

Niamat Al Hassan

Bandar Balila
Артист

Bandar Balila

Ahmed Jalil
Артист

Ahmed Jalil

Toufik Ben Chaabane
Артист

Toufik Ben Chaabane