Μαρινέλλα

Μαρινέλλα

,

Tzeni Vanou

,

Vicky Mosholiou

Альбом  ·  2022

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

#Со всего мира
Μαρινέλλα

Артист

Μαρινέλλα

Релиз Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

#

Название

Альбом

1

Трек Odos Aristotelous (Live)

Odos Aristotelous (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

4:04

2

Трек Kato Ap' Ti Markiza

Kato Ap' Ti Markiza

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:29

3

Трек S' Agapo

S' Agapo

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:53

4

Трек Anthropoi Monahoi

Anthropoi Monahoi

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:51

5

Трек Mia Kyriaki (Live)

Mia Kyriaki (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:39

6

Трек Se Ena Express

Se Ena Express

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:56

7

Трек I Sklava

I Sklava

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:20

8

Трек Syhnotita

Syhnotita

Vicky Mosholiou

,

Σταμάτης Κραουνάκης

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:31

9

Трек Anoixe Petra (Live)

Anoixe Petra (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:30

10

Трек Edo Teleionei O Ouranos

Edo Teleionei O Ouranos

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:16

11

Трек Epemvaineis

Epemvaineis

Vicky Mosholiou

,

Σταμάτης Κραουνάκης

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:34

12

Трек Synnefiasmeni Kyriaki

Synnefiasmeni Kyriaki

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:11

13

Трек Vale Ki Allo Piato Sto Trapezi (Live)

Vale Ki Allo Piato Sto Trapezi (Live)

Giorgos Dalaras

,

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:17

14

Трек Naftis Vgike Sti Steria

Naftis Vgike Sti Steria

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:39

15

Трек Zografismena Sto Harti

Zografismena Sto Harti

Mimis Plessas

,

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:36

16

Трек Minore Tis Avgis

Minore Tis Avgis

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:01

17

Трек Ta Therina Cinema

Ta Therina Cinema

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:37

18

Трек Den Tha Xanagapiso (Live)

Den Tha Xanagapiso (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:20

19

Трек Kati Mou Leei

Kati Mou Leei

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:03

20

Трек I Tampakiera

I Tampakiera

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

4:04

21

Трек Ama Deite To Feggari (Live)

Ama Deite To Feggari (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:23

22

Трек Se Gyrepsa

Se Gyrepsa

Vicky Mosholiou

,

Σταμάτης Κραουνάκης

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:55

23

Трек Nychtose Horis Feggari

Nychtose Horis Feggari

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:50

24

Трек Ilektrismena

Ilektrismena

Vicky Mosholiou

,

Σταμάτης Κραουνάκης

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:53

25

Трек Dyo Treis Zoes

Dyo Treis Zoes

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:21

26

Трек Apopse Se Thelo (Live)

Apopse Se Thelo (Live)

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:46

27

Трек Na Sou Lerono To Fili

Na Sou Lerono To Fili

Vicky Mosholiou

,

Σταμάτης Κραουνάκης

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:32

28

Трек Iliovasilemata

Iliovasilemata

Στέλιος Καζαντζίδης

,

Μαρινέλλα

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:55

29

Трек Psili Vrohoula Epiase

Psili Vrohoula Epiase

Tzeni Vanou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

2:13

30

Трек To Teleftaio Tram

To Teleftaio Tram

Vicky Mosholiou

Marinella, Tzeni Vanou, Vicky Mosholiou

3:34

Информация о правообладателе: Melody Maker
