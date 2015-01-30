О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Juan Mosto

Juan Mosto

Альбом  ·  2015

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

#Со всего мира
Juan Mosto

Артист

Juan Mosto

Релиз Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

#

Название

Альбом

1

Трек Quiero Que Estés Conmigo

Quiero Que Estés Conmigo

Juan Mosto

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:38

2

Трек Nuestro Secreto

Nuestro Secreto

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:32

3

Трек Un Fracaso Más (¡Qué Importa!)

Un Fracaso Más (¡Qué Importa!)

Juan Mosto

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

2:41

4

Трек Déjalos

Déjalos

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:17

5

Трек Arráncame La Vida

Arráncame La Vida

Juan Mosto

,

Nancy Riquelme

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:41

6

Трек Parece un Sueño

Parece un Sueño

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:09

7

Трек Quién Soy?, No Sé... No Sé Quién Soy

Quién Soy?, No Sé... No Sé Quién Soy

Juan Mosto

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:32

8

Трек Sigue Mintiendo

Sigue Mintiendo

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:02

9

Трек Otra Vez Corazón

Otra Vez Corazón

Juan Mosto

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

4:09

10

Трек Cosas de la Vida

Cosas de la Vida

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

2:45

11

Трек Prométeme

Prométeme

Juan Mosto

,

Nancy Riquelme

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

3:32

12

Трек No Pido Revancha

No Pido Revancha

Felix Pasache

Juan Mosto & Félix Pasache: Desde el Cielo Le Cantan al Perú

2:51

Информация о правообладателе: Music MGP
