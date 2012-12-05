О нас

Grupo Coral Los Ángeles de María

Альбом  ·  2012

Navidad Con los Ángeles de María

#Разное
Grupo Coral Los Ángeles de María

Артист

Релиз Navidad Con los Ángeles de María

#

Название

Альбом

1

Трек Días de Navidad

Días de Navidad

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:25

2

Трек Los Reyes del Oriente

Los Reyes del Oriente

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

3:18

3

Трек Heraldos Celestes

Heraldos Celestes

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:46

4

Трек Aguinaldo Jíbaro

Aguinaldo Jíbaro

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

1:56

5

Трек Cuando el Eterno

Cuando el Eterno

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:18

6

Трек Veinticinco de Diciembre

Veinticinco de Diciembre

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

1:58

7

Трек Huachito Torito

Huachito Torito

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:07

8

Трек Monarcas del Oriente

Monarcas del Oriente

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:41

9

Трек La Trulla

La Trulla

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:46

10

Трек Adestes Fideles

Adestes Fideles

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:26

11

Трек Vamos Pastorcillos

Vamos Pastorcillos

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:29

12

Трек Niño Lindo

Niño Lindo

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:38

13

Трек El Pobre Zapatito

El Pobre Zapatito

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:10

14

Трек Rodolfo el Reno

Rodolfo el Reno

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:10

15

Трек Oh Noche Santa

Oh Noche Santa

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

3:36

16

Трек Alegres Pascuas

Alegres Pascuas

Grupo Coral Los Ángeles de María

Navidad Con los Ángeles de María

2:30

Информация о правообладателе: Music MGP
Волна по релизу

Волна по релизу


