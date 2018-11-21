О нас

The Meto

The Meto

Альбом  ·  2018

Метагерой, Pt. 1

#Альтернативный рок

82 лайка

The Meto

Артист

The Meto

Релиз Метагерой, Pt. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Пролог

Пролог

The Meto

Метагерой, Pt. 1

1:56

2

Трек Метагерой

Метагерой

The Meto

Метагерой, Pt. 1

3:19

3

Трек Акт 1. Неправильный выбор

Акт 1. Неправильный выбор

The Meto

Метагерой, Pt. 1

1:16

4

Трек Веди меня

Веди меня

The Meto

Метагерой, Pt. 1

3:32

5

Трек Акт 2. Голос совести

Акт 2. Голос совести

The Meto

Метагерой, Pt. 1

1:51

6

Трек Лекарство от безумия

Лекарство от безумия

The Meto

Метагерой, Pt. 1

3:31

7

Трек Акт 3. Секты снов

Акт 3. Секты снов

The Meto

Метагерой, Pt. 1

2:12

8

Трек Бей беги

Бей беги

The Meto

Метагерой, Pt. 1

2:51

9

Трек Акт 4. Шаги

Акт 4. Шаги

The Meto

Метагерой, Pt. 1

2:01

10

Трек Голос ненависти

Голос ненависти

The Meto

Метагерой, Pt. 1

2:56

Информация о правообладателе: Rhymes Music Inc.
