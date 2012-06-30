О нас

Los Morunos

Los Morunos

Альбом  ·  2012

Boleros Matanceros en Trío

#Латинская
Los Morunos

Артист

Los Morunos

Релиз Boleros Matanceros en Trío

#

Название

Альбом

1

Трек Soñando Contigo

Soñando Contigo

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:46

2

Трек Dos Caminos

Dos Caminos

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:09

3

Трек Todo Me Gusta de Ti

Todo Me Gusta de Ti

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:34

4

Трек Quémame los Ojos

Quémame los Ojos

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:50

5

Трек Total

Total

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:02

6

Трек Tu Voz / Quién Será? / P' De Parada

Tu Voz / Quién Será? / P' De Parada

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:51

7

Трек Amor Sin Esperanza

Amor Sin Esperanza

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:43

8

Трек Allí Donde Tú Sabes

Allí Donde Tú Sabes

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:56

9

Трек Aunque Me Cueste la Vida

Aunque Me Cueste la Vida

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:00

10

Трек Deme Otra Copa

Deme Otra Copa

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:00

11

Трек El Preso

El Preso

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

2:30

12

Трек En la Palma de la Mano / Sin Pensar en Ti / Nocturnando

En la Palma de la Mano / Sin Pensar en Ti / Nocturnando

Los Morunos

Boleros Matanceros en Trío

3:40

Информация о правообладателе: Music MGP
