Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

SOBLYDIE

SOBLYDIE

,

NXRM POEL

,

luvcce

Сингл  ·  2022

Как твои дела

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
SOBLYDIE

Артист

SOBLYDIE

Релиз Как твои дела

#

Название

Альбом

1

Трек Как твои дела

Как твои дела

luvcce

,

SOBLYDIE

,

NXRM POEL

Как твои дела

2:41

Информация о правообладателе: Murzuk
Волна по релизу


