Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Silvio Piersanti

Silvio Piersanti

,

Federico Arena

,

Augusto Arena

Альбом  ·  2022

Together

#Разное
Silvio Piersanti

Артист

Silvio Piersanti

Релиз Together

#

Название

Альбом

1

Трек Bikers (Full Version)

Bikers (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:10

2

Трек Bikers (Light Version)

Bikers (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:02

3

Трек Country Road (Full Version)

Country Road (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:23

4

Трек Country Road (Light Version)

Country Road (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:23

5

Трек White Dove (Full Version)

White Dove (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:30

6

Трек White Dove (Light Version)

White Dove (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:30

7

Трек Clap Your Hands

Clap Your Hands

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:20

8

Трек In the Air (Full Version)

In the Air (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:33

9

Трек In the Air (Light Version)

In the Air (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:33

10

Трек Inclusion (Full Version)

Inclusion (Full Version)

Federico Arena

Together

3:26

11

Трек Inclusion (Light Version)

Inclusion (Light Version)

Federico Arena

Together

3:26

12

Трек All Together

All Together

Augusto Arena

,

Federico Arena

,

Silvio Piersanti

Together

3:18

13

Трек Home Life (Full Version)

Home Life (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

2:50

14

Трек Home Life (Light Version)

Home Life (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

2:50

15

Трек Close to You (Full Version)

Close to You (Full Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:38

16

Трек Close to You (Light Version)

Close to You (Light Version)

Augusto Arena

,

Federico Arena

Together

3:38

Информация о правообладателе: Opensound Music
