О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tay Duran

Tay Duran

,

Aleex Deez

,

Krs

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Perreo Tumbado

#Рэп, ритм-н-блюз
Tay Duran

Артист

Tay Duran

Релиз Perreo Tumbado

#

Название

Альбом

1

Трек Perreo Tumbado

Perreo Tumbado

Krs

,

Aleex Deez

,

Tay Duran

,

Alin Dovali

Perreo Tumbado

2:45

Информация о правообладателе: Desde Lo Mas Humilde Del Barrio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз 5 Letras
5 Letras2025 · Сингл · Aleex Deez
Релиз Cumbia Chakaloza
Cumbia Chakaloza2023 · Сингл · KeyRs
Релиз Alucinar
Alucinar2023 · Сингл · Aleex Deez
Релиз Baby Tu
Baby Tu2023 · Сингл · Tay Duran
Релиз Los Reyes Magos
Los Reyes Magos2023 · Сингл · Tay Duran
Релиз Piensan
Piensan2022 · Сингл · Nando El De La MalaFama
Релиз K-Li
K-Li2022 · Сингл · Tay Duran
Релиз Bachateo
Bachateo2022 · Сингл · Aleex Deez
Релиз Perreo Tumbado
Perreo Tumbado2022 · Сингл · Tay Duran

Похожие артисты

Tay Duran
Артист

Tay Duran

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож