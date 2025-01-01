О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nino Rota

Nino Rota

,

Franco Ferrara

Сингл  ·  1960

Melodia per fortunella

#Поп
Nino Rota

Артист

Nino Rota

Релиз Melodia per fortunella

#

Название

Альбом

1

Трек Melodia per fortunella (Dal Film "Fortunella")

Melodia per fortunella (Dal Film "Fortunella")

Nino Rota

,

Franco Ferrara

Melodia per fortunella

4:49

Информация о правообладателе: JB Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Like a Woman
Like a Woman2025 · Сингл · Rhodecy
Релиз Canto della Buranella (Vocal Version)
Canto della Buranella (Vocal Version)2024 · Сингл · Nino Rota
Релиз Rota: Parla più piano (Arr. Muñoz for Tenor, Piano and Harp)
Rota: Parla più piano (Arr. Muñoz for Tenor, Piano and Harp)2024 · Сингл · Nino Rota
Релиз Nino Rota Collector
Nino Rota Collector2024 · Альбом · Nino Rota
Релиз Le Notti Di Cabiria
Le Notti Di Cabiria2023 · Сингл · Nino Rota
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Nino Rota
Merry Christmas and A Happy New Year from Nino Rota2023 · Сингл · Nino Rota
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nino Rota
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Nino Rota2023 · Сингл · Nino Rota
Релиз Music around the World by Nino Rota
Music around the World by Nino Rota2023 · Сингл · Nino Rota
Релиз Il Bidone
Il Bidone2023 · Сингл · Nino Rota
Релиз War / Peace
War / Peace2023 · Альбом · Nino Rota
Релиз Summer of Love with Nino Rota
Summer of Love with Nino Rota2022 · Сингл · Nino Rota
Релиз Plein Soleil - Bande Sonore Originale Du Film
Plein Soleil - Bande Sonore Originale Du Film2022 · Альбом · Nino Rota
Релиз Colorful Mix
Colorful Mix2022 · Альбом · Nino Rota
Релиз Federico Fellini's "La Dolce Vita"
Federico Fellini's "La Dolce Vita"2022 · Альбом · Nino Rota
Релиз 8 1/2
8 1/22022 · Альбом · Nino Rota
Релиз Movie Songs
Movie Songs2022 · Альбом · Nino Rota
Релиз Arrows in the Gale
Arrows in the Gale2022 · Альбом · Nino Rota
Релиз A Happy New Year
A Happy New Year2021 · Альбом · Nino Rota
Релиз Last Night
Last Night2021 · Альбом · Nino Rota
Релиз Under The Christmas Tree
Under The Christmas Tree2021 · Альбом · Nino Rota

Похожие альбомы

Релиз The Bad and the Beautiful
The Bad and the Beautiful2004 · Альбом · David Raksin
Релиз Stay a Little Longer
Stay a Little Longer2020 · Альбом · Various Artists
Релиз Lyadov & Balakirev: Pièces orchestrales (Mono Version)
Lyadov & Balakirev: Pièces orchestrales (Mono Version)2014 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Релиз Lyadov & Balakirev: Pièces orchestrales
Lyadov & Balakirev: Pièces orchestrales1958 · Альбом · Bamberger Symphoniker
Релиз Freud (Original Motion Picture Soundtrack)
Freud (Original Motion Picture Soundtrack)2013 · Альбом · Jerry Goldsmith
Релиз Paris (Stereo version)
Paris (Stereo version)2013 · Альбом · Michel Magne et son orchestre
Релиз The Ultimate Classical Chillout Playlist
The Ultimate Classical Chillout Playlist2012 · Альбом · Various Artists
Релиз Freud Soundtrack
Freud Soundtrack2011 · Альбом · Jerry Goldsmith
Релиз Film Encores
Film Encores2013 · Альбом · Mantovani
Релиз Lure of the Tropica
Lure of the Tropica2013 · Альбом · Andre Kostelanetz and His Orchestra
Релиз Paris
Paris1960 · Альбом · Michel Magne et son orchestre
Релиз 4 Pièces orchestrales (Mono Version)
4 Pièces orchestrales (Mono Version)2016 · Альбом · The Cleveland Orchestra

Похожие артисты

Nino Rota
Артист

Nino Rota

Carmine Coppola
Артист

Carmine Coppola

Carlo Savina
Артист

Carlo Savina

Royal Philharmonic Orchestra
Артист

Royal Philharmonic Orchestra

Sergei Skripka
Артист

Sergei Skripka

Nick Ingman
Артист

Nick Ingman

Astor Piazzolla
Артист

Astor Piazzolla

André Rieu
Артист

André Rieu

Pietro Mascagni
Артист

Pietro Mascagni

The Johann Strauss Orchestra
Артист

The Johann Strauss Orchestra

Solisti e Orchestre del Cinema Italiano
Артист

Solisti e Orchestre del Cinema Italiano

Ennio Morricone
Артист

Ennio Morricone

Waltraud Wächter
Артист

Waltraud Wächter