Информация о правообладателе: Cristal Multi Music
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Lendas Da Mata / Singelo Menestrel
Lendas Da Mata / Singelo Menestrel2024 · Сингл · Marcelle Motta
Релиз Pauperrecido
Pauperrecido2024 · Сингл · João Martins
Релиз Amor Calmo
Amor Calmo2024 · Сингл · João Martins
Релиз Receita Para Amar/ Canto De Rainha/ Amor De Madeira
Receita Para Amar/ Canto De Rainha/ Amor De Madeira2024 · Сингл · João Martins
Релиз Triângulo Amoroso / Sem Ataque Sem Defesa
Triângulo Amoroso / Sem Ataque Sem Defesa2023 · Сингл · João Martins
Релиз Inconsequentes / Sozinhos
Inconsequentes / Sozinhos2023 · Сингл · João Martins
Релиз Quando A Dor Já É Demais/ Pra Acabar Com A Tristeza
Quando A Dor Já É Demais/ Pra Acabar Com A Tristeza2023 · Сингл · João Martins
Релиз Terminais Da Despedida
Terminais Da Despedida2023 · Сингл · Renato Milagres
Релиз Fresh Start
Fresh Start2023 · Сингл · João Martins
Релиз O Elo
O Elo2023 · Сингл · Leandro Sapucahy
Релиз A Caixa / O Pacto
A Caixa / O Pacto2022 · Сингл · João Martins
Релиз Seguindo A História/ Pão Que Alimenta/ Vara De Família
Seguindo A História/ Pão Que Alimenta/ Vara De Família2022 · Сингл · João Martins
Релиз Bom Gosto/ Pretas Brancas E Morenas/ Já É/ Roçado
Bom Gosto/ Pretas Brancas E Morenas/ Já É/ Roçado2022 · Сингл · João Martins
Релиз Eu Não Vou Pagar o Preço
Eu Não Vou Pagar o Preço2021 · Сингл · João Martins
Релиз Tudo Assim Particular
Tudo Assim Particular2021 · Сингл · João Martins
Релиз Do Quarto À Sala
Do Quarto À Sala2021 · Альбом · Nélio Jr.
Релиз Lírios de Oxum
Lírios de Oxum2021 · Альбом · Nélio Jr.
Релиз O Rastro (Ao Vivo)
O Rastro (Ao Vivo)2020 · Сингл · João Martins
Релиз Vapor de Arerê (Ao Vivo)
Vapor de Arerê (Ao Vivo)2020 · Сингл · João Martins
Релиз Suspiro
Suspiro2020 · Альбом · João Martins

Похожие артисты

João Martins
Артист

João Martins

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож