Информация о правообладателе: Cristal Multi Music
Сингл · 2022
Bom Gosto/ Pretas Brancas E Morenas/ Já É/ Roçado
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Lendas Da Mata / Singelo Menestrel2024 · Сингл · Marcelle Motta
Pauperrecido2024 · Сингл · João Martins
Amor Calmo2024 · Сингл · João Martins
Receita Para Amar/ Canto De Rainha/ Amor De Madeira2024 · Сингл · João Martins
Triângulo Amoroso / Sem Ataque Sem Defesa2023 · Сингл · João Martins
Inconsequentes / Sozinhos2023 · Сингл · João Martins
Quando A Dor Já É Demais/ Pra Acabar Com A Tristeza2023 · Сингл · João Martins
Terminais Da Despedida2023 · Сингл · Renato Milagres
Fresh Start2023 · Сингл · João Martins
O Elo2023 · Сингл · Leandro Sapucahy
A Caixa / O Pacto2022 · Сингл · João Martins
Seguindo A História/ Pão Que Alimenta/ Vara De Família2022 · Сингл · João Martins
Bom Gosto/ Pretas Brancas E Morenas/ Já É/ Roçado2022 · Сингл · João Martins
Eu Não Vou Pagar o Preço2021 · Сингл · João Martins
Tudo Assim Particular2021 · Сингл · João Martins
Do Quarto À Sala2021 · Альбом · Nélio Jr.
Lírios de Oxum2021 · Альбом · Nélio Jr.
O Rastro (Ao Vivo)2020 · Сингл · João Martins
Vapor de Arerê (Ao Vivo)2020 · Сингл · João Martins
Suspiro2020 · Альбом · João Martins