О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dardengo

Dardengo

,

VTbeats

,

Nigga QC

Сингл  ·  2021

Irmãos de Sangue

Контент 18+

#Рэп
Dardengo

Артист

Dardengo

Релиз Irmãos de Sangue

#

Название

Альбом

1

Трек Irmãos de Sangue

Irmãos de Sangue

Dardengo

,

Nigga QC

,

VTbeats

Irmãos de Sangue

2:49

Информация о правообладателе: Dardengo
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Baile Do Peter
Baile Do Peter2023 · Сингл · Duilio MC
Релиз Pura de Fato
Pura de Fato2022 · Сингл · Dardengo
Релиз Assalto
Assalto2022 · Сингл · MaskOG
Релиз Gelato 4L
Gelato 4L2022 · Сингл · CEO Cuba
Релиз Antes da Fama
Antes da Fama2022 · Сингл · Dardengo
Релиз Irmãos de Sangue
Irmãos de Sangue2021 · Сингл · Dardengo
Релиз Diamonds & Demons
Diamonds & Demons2020 · Альбом · Dardengo
Релиз Blue Dream
Blue Dream2020 · Сингл · Dardengo
Релиз 98 Supreme
98 Supreme2019 · Сингл · Dardengo
Релиз Slime Love All The Time
Slime Love All The Time2019 · Альбом · Dardengo
Релиз Paris
Paris2019 · Сингл · Dardengo
Релиз Slime
Slime2019 · Сингл · Dardengo

Похожие артисты

Dardengo
Артист

Dardengo

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож