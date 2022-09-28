О нас

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Symphony

Альбом  ·  2022

The Hollywood Studio Orchestra

The Hollywood Studio Symphony

Артист

The Hollywood Studio Symphony

Релиз The Hollywood Studio Orchestra

#

Название

Альбом

1

Трек Moon River

Moon River

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

3:14

2

Трек The Continental

The Continental

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:32

3

Трек Alexander's Ragtime Band

Alexander's Ragtime Band

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:01

4

Трек THREE COINS IN THE FOUNTAIN

THREE COINS IN THE FOUNTAIN

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:52

5

Трек SATURDAY NIGHT

SATURDAY NIGHT

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:12

6

Трек AMERICAN PATROL

AMERICAN PATROL

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:00

7

Трек White Tuxedo

White Tuxedo

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:24

8

Трек I Only Have Eyes For You

I Only Have Eyes For You

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:42

9

Трек SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

4:06

10

Трек LET'S SWING PAL

LET'S SWING PAL

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:48

11

Трек My funny valentine

My funny valentine

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

3:16

12

Трек IN THE STILL OF THE NIGHT

IN THE STILL OF THE NIGHT

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

4:39

13

Трек Glenn's Dance

Glenn's Dance

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:25

14

Трек Irving Berlin Medley

Irving Berlin Medley

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:39

15

Трек THAT OLD BLACK MAGIC

THAT OLD BLACK MAGIC

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:19

16

Трек AN APPLE FOR THE TEACHER

AN APPLE FOR THE TEACHER

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:09

17

Трек Moonlight Serenade

Moonlight Serenade

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

4:21

18

Трек I'M IN THE MOOD FOR LOVE

I'M IN THE MOOD FOR LOVE

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

2:36

19

Трек Flight 236

Flight 236

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

3:34

20

Трек Blues in the Night

Blues in the Night

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

3:11

21

Трек Ebb Tide

Ebb Tide

The Hollywood Studio Symphony

The Hollywood Studio Orchestra

3:40

Информация о правообладателе: Bumeran Music
