Willy Terry

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Альбом  ·  2018

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

#Со всего мира
Willy Terry

Артист

Willy Terry

Релиз Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

#

Название

Альбом

1

Трек Temor

Temor

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:53

2

Трек Por Amar

Por Amar

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:24

3

Трек Flores Muertas

Flores Muertas

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

2:43

4

Трек María Delia

María Delia

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

4:18

5

Трек Tu Cabellera

Tu Cabellera

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

2:38

6

Трек Amor Eterno

Amor Eterno

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:44

7

Трек Radiante Espiritual

Radiante Espiritual

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

5:17

8

Трек Rayo de Luz

Rayo de Luz

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:02

9

Трек Embeleso

Embeleso

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:15

10

Трек Vicenta

Vicenta

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

4:19

11

Трек La Oruga

La Oruga

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

5:23

12

Трек El Ocaso

El Ocaso

Willy Terry

,

Lucy Avilés

Fiesta Criolla - Tributo a la Guardia Vieja

3:01

Информация о правообладателе: Music MGP
