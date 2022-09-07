О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Zubair Nawaz

Zubair Nawaz

Сингл  ·  2022

Qataghani

#Со всего мира
Zubair Nawaz

Артист

Zubair Nawaz

Релиз Qataghani

#

Название

Альбом

1

Трек Qataghani

Qataghani

Zubair Nawaz

Qataghani

5:05

Информация о правообладателе: Zubair Nawaz Official
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз NIMGAREY MEENA TAPPY
NIMGAREY MEENA TAPPY2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Da Muhabat Azaan
Da Muhabat Azaan2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Gul Nigara
Gul Nigara2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Da Kaley Ma Wranawai
Da Kaley Ma Wranawai2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Be Emana
Be Emana2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Harmony Reverie: Live Melodies with Zubair Nawaz
Harmony Reverie: Live Melodies with Zubair Nawaz2024 · Альбом · Zubair Nawaz
Релиз Tola Dunia Meena
Tola Dunia Meena2024 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Meena
Meena2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Tappy Ghagwag Ghwag Woma Chi Ghale
Tappy Ghagwag Ghwag Woma Chi Ghale2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Nafrat Ao Muhabat
Nafrat Ao Muhabat2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Dard Aw Gham
Dard Aw Gham2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Na Qarar
Na Qarar2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Yare
Yare2023 · Сингл · Shahid Malang
Релиз Da Janan Deedan
Da Janan Deedan2023 · Сингл · Asif Hussain
Релиз Khaal Tappy
Khaal Tappy2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Nazar Tappy
Nazar Tappy2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Gharmanai
Gharmanai2023 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Da Sulaiman Takht Tappy
Da Sulaiman Takht Tappy2022 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Husan Husan Latawoma
Husan Husan Latawoma2022 · Сингл · Zubair Nawaz
Релиз Qataghani
Qataghani2022 · Сингл · Zubair Nawaz

Похожие артисты

Zubair Nawaz
Артист

Zubair Nawaz

Jaspinder Narula
Артист

Jaspinder Narula

Shreya Ghosal
Артист

Shreya Ghosal

DJ Faizi
Артист

DJ Faizi

Amjad Hassan RJP
Артист

Amjad Hassan RJP

Gurdas Maan
Артист

Gurdas Maan

Krishna Beura
Артист

Krishna Beura

Anand Raaj Anand
Артист

Anand Raaj Anand

Муниси Иброхим, Рузибеки Файзали
Артист

Муниси Иброхим, Рузибеки Файзали

Babbu Maan
Артист

Babbu Maan

Khalid Malik
Артист

Khalid Malik

Karan Khan
Артист

Karan Khan

Sujatat Bhattaccharya
Артист

Sujatat Bhattaccharya