Chris Briza

Chris Briza

,

Ganja

,

Lage

и 

ещё 2

Сингл  ·  2020

Tropa da Drip

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Chris Briza

Артист

Chris Briza

Релиз Tropa da Drip

#

Название

Альбом

1

Трек Tropa da Drip

Tropa da Drip

Chris Briza

,

GB

,

Lage

,

Miranda

,

Ganja

Tropa da Drip

3:36

Информация о правообладателе: Dripp Records
Волна по релизу


