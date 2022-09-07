О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: P4 Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bauaa Ke Mausi Tore Debo Re
Bauaa Ke Mausi Tore Debo Re2023 · Сингл · Shankar kushwaha
Релиз Lahanga Mein Tora Dekhibau Agarabatee
Lahanga Mein Tora Dekhibau Agarabatee2023 · Сингл · Shankar kushwaha
Релиз Aile Naya Saal Hum Lebo Ge 2023 Happy New Year
Aile Naya Saal Hum Lebo Ge 2023 Happy New Year2022 · Сингл · Shankar kushwaha
Релиз Chala Ae Bhauji Penhi Ke Sariya
Chala Ae Bhauji Penhi Ke Sariya2022 · Сингл · Komal Sharma
Релиз Rat Me Saiya Din Me Bhaiya
Rat Me Saiya Din Me Bhaiya2022 · Сингл · Shankar kushwaha
Релиз Shamshan Me Dj Bajaibo
Shamshan Me Dj Bajaibo2022 · Сингл · Shankar kushwaha
Релиз Chalto Naiy Bahana
Chalto Naiy Bahana2022 · Альбом · Shankar kushwaha
Релиз Munsha Tash Khele Chho
Munsha Tash Khele Chho2022 · Альбом · Shankar kushwaha

Похожие артисты

Shankar kushwaha
Артист

Shankar kushwaha

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож