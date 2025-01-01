Сингл · 1976
Baroque Flute Sonatas
Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: II. Allegro
Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: III. Andante
Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: IV. Allegro
Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: I. Adagio
Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: II. Allemande
Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: III. Sicilienne
Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: IV. Presto
Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: V. Le Lutin
Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: I. Largo, ma un poco andante
Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: II. Arioso, un poco allegro
Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: III. Presto
Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: I. Cantabile
Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: II. Allegro
Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: III. Dolce
Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: IV. Allegro
