Найти трек, подкаст, книгу...

František Xaver Thuri

František Xaver Thuri

,

Josef Hala

,

Milan Munclinger

и 

ещё 1

Сингл  ·  1976

Baroque Flute Sonatas

#Классическая

2 лайка

František Xaver Thuri

Артист

František Xaver Thuri

Релиз Baroque Flute Sonatas

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: I. Adagio

Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: I. Adagio

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:53

2

Трек Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: II. Allegro

Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: II. Allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:07

3

Трек Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: III. Andante

Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: III. Andante

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:59

4

Трек Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: IV. Allegro

Sonata for Flute and Continuo in C Minor, RV 53b: IV. Allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

1:37

5

Трек Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: I. Adagio

Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: I. Adagio

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

1:57

6

Трек Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: II. Allemande

Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: II. Allemande

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

1:58

7

Трек Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: III. Sicilienne

Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: III. Sicilienne

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

2:39

8

Трек Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: IV. Presto

Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: IV. Presto

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

3:22

9

Трек Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: V. Le Lutin

Sonata No. 4 for Flute and Continuo "La Lumagne" in G Minor: V. Le Lutin

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

1:24

10

Трек Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: I. Largo, ma un poco andante

Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: I. Largo, ma un poco andante

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

3:20

11

Трек Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: II. Arioso, un poco allegro

Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: II. Arioso, un poco allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

3:48

12

Трек Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: III. Presto

Sonate for Flute, Cello and Harpsichord in E Minor: III. Presto

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

3:37

13

Трек Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: I. Cantabile

Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: I. Cantabile

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:49

14

Трек Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: II. Allegro

Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: II. Allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:24

15

Трек Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: III. Dolce

Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: III. Dolce

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:26

16

Трек Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: IV. Allegro

Sonata for Flute and Continuo in B Minor, TWV 41:h4: IV. Allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

Josef Hala

Baroque Flute Sonatas

2:44

17

Трек Sonata for Flute and Continuo in D Major: I. Andante

Sonata for Flute and Continuo in D Major: I. Andante

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

2:44

18

Трек Sonata for Flute and Continuo in D Major: II. Allegretto

Sonata for Flute and Continuo in D Major: II. Allegretto

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

3:00

19

Трек Sonata for Flute and Continuo in D Major: III. Allegro

Sonata for Flute and Continuo in D Major: III. Allegro

Milan Munclinger

,

František Sláma

,

František Xaver Thuri

Baroque Flute Sonatas

3:45

Информация о правообладателе: SUPRAPHON a.s.
