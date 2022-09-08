Информация о правообладателе: Team Films
Сингл · 2022
Turale Palangiya Ke Patiya
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Power Of Paswan2024 · Сингл · Vishal Raj
Birthday Ha Dhiraj Ahiran Ke2024 · Сингл · Vishal Raj
Paswan Ke Diwana Pura Desh Ba2024 · Сингл · Vishal Raj
Paswan Rang Dihe Dhodi Ke2024 · Сингл · Vishal Raj
A Raja Rajai Me Jawan Ka Dela2023 · Сингл · Vishal Raj
Holi Me Laiki Sakari Biya2023 · Сингл · Vishal Raj
Dele Ba Fagunawa Me Dhokha Re2023 · Сингл · Vishal Raj
Ankh Bhar Aail Ba2023 · Сингл · Vishal Raj
Khalal Chhow Jawani Tohar Ge Chhodi2023 · Сингл · Vishal Raj
Paswan Ke Pasand Aa Jala Kina Jala Nata Chhina Jala2023 · Сингл · Vishal Raj
Chha Gail Bade Paswan Ji Ke Den Se2023 · Сингл · Vishal Raj
Tuntunwa Ke Pahun Se2022 · Сингл · Vishal Raj
Sherwa Pa Chadh Ke Maiya2022 · Сингл · Vishal Raj
Turale Palangiya Ke Patiya2022 · Сингл · Vishal Raj
Sapanwa Bhail E Jaan2022 · Альбом · Riya Singh
Kamariya Me Darad Uthal A Raja2022 · Альбом · Vishal Raj
Laage Manbhavan2022 · Альбом · Vishal Raj
Holi Me Pike Banty Bubly2022 · Альбом · Vishal Raj
Ka Kare Jila Hugli Jalu2022 · Альбом · Vishal Raj
Mariye Jaaib Jaan Ho2022 · Альбом · Riya Singh