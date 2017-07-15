О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Los Pamperos

Los Pamperos

Альбом  ·  2017

De Ayer de Hoy y de Siempre

#Поп
Los Pamperos

Артист

Los Pamperos

Релиз De Ayer de Hoy y de Siempre

#

Название

Альбом

1

Трек Amaneci Bebiendo

Amaneci Bebiendo

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:41

2

Трек El Cristo de la Pared

El Cristo de la Pared

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:50

3

Трек Que Dios Te Lo Pague

Que Dios Te Lo Pague

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:03

4

Трек A Mi Padre

A Mi Padre

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:35

5

Трек Quien

Quien

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:32

6

Трек Humo y Licor

Humo y Licor

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:14

7

Трек Tengo Miedo

Tengo Miedo

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:01

8

Трек La Tusa

La Tusa

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:04

9

Трек Madre del Corazon

Madre del Corazon

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:04

10

Трек Ojitos Tentadores

Ojitos Tentadores

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:37

11

Трек Cicatrices

Cicatrices

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:39

12

Трек Tu Familia

Tu Familia

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:50

13

Трек Llanto del Alma

Llanto del Alma

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:46

14

Трек No Me Desesperes

No Me Desesperes

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:25

15

Трек Ofensa

Ofensa

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:32

16

Трек Mal Pagadora

Mal Pagadora

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:27

17

Трек Maldita Invitacion

Maldita Invitacion

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

3:32

18

Трек Es Mas Fuerte el Dolor

Es Mas Fuerte el Dolor

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:55

19

Трек Maldito Cabaret

Maldito Cabaret

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:54

20

Трек Todo Lo Perdi

Todo Lo Perdi

Los Pamperos

De Ayer de Hoy y de Siempre

2:53

Информация о правообладателе: Colmusica s.a.s.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Solo Exitos del Pueblo
Solo Exitos del Pueblo2022 · Альбом · Duo Luz
Релиз Destinos Opuestos
Destinos Opuestos2021 · Сингл · Los Pamperos
Релиз De Ayer, de Hoy y para Siempre
De Ayer, de Hoy y para Siempre2020 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Éxitos de Despecho
Éxitos de Despecho2020 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Labios Marcados
Labios Marcados2020 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Llorare Tu Olvido
Llorare Tu Olvido2020 · Альбом · Los Jibaritos
Релиз Dos Copas
Dos Copas2019 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Colección del Ayer
Colección del Ayer2018 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Regresan los Pamperos
Regresan los Pamperos2018 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Venimos a Beber
Venimos a Beber2017 · Альбом · Los Pamperos
Релиз De Ayer de Hoy y de Siempre
De Ayer de Hoy y de Siempre2017 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Época Dorada, Vol. 1
Época Dorada, Vol. 12017 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Arráncame el Corazón
Arráncame el Corazón2017 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Caminito de la Sierra
Caminito de la Sierra2015 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Disco de Oro
Disco de Oro2015 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Gotas De Llanto
Gotas De Llanto2014 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Música para Beber y Recordar
Música para Beber y Recordar2014 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Recordando
Recordando2010 · Альбом · Los Pamperos
Релиз El Alma Del Tango - Orquesta Tipica Los Pamperos (Digitally Remastered)
El Alma Del Tango - Orquesta Tipica Los Pamperos (Digitally Remastered)2009 · Альбом · Los Pamperos
Релиз Amor y Llanto
Amor y Llanto2000 · Альбом · Los Pamperos

Похожие альбомы

Релиз Паруса
Паруса2015 · Сингл · Г. Манапов
Релиз Quiza, Quiza, Quiza
Quiza, Quiza, Quiza2008 · Альбом · Los Panchos
Релиз Orígenes: El Bolero
Orígenes: El Bolero2012 · Альбом · Café Quijano
Релиз A Bailar Merengue : Volume 1
A Bailar Merengue : Volume 11994 · Альбом · Various
Релиз Troperiando
Troperiando2016 · Альбом · Celso
Релиз Cumbia Mix 3 - el poder de la cumbia en México
Cumbia Mix 3 - el poder de la cumbia en México2007 · Альбом · Various Artists
Релиз Tu Recuerdo
Tu Recuerdo2025 · Сингл · Deyzer
Релиз Amor y Trios
Amor y Trios2014 · Альбом · Los 3 De Mexico
Релиз Peerless 80 Aniversario - 24 Exitos
Peerless 80 Aniversario - 24 Exitos2013 · Альбом · Los Sonor's
Релиз Troca Tapas
Troca Tapas2003 · Альбом · Zico
Релиз Bambuco Pasillo Vals
Bambuco Pasillo Vals2016 · Альбом · Varios artistas
Релиз Música para Beber y Recordar
Música para Beber y Recordar2014 · Альбом · Los Pamperos

Похожие артисты

Los Pamperos
Артист

Los Pamperos

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож