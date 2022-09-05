О нас

Hanh An An

Hanh An An

,

Hồng Hải Singer

,

Phương Phạm Guitarist

Альбом  ·  2022

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

#Джаз
Hanh An An

Артист

Hanh An An

Релиз Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

#

Название

Альбом

1

Трек Lời Giới Thiệu "Hoài Niệm Sơn Ca 7"

Lời Giới Thiệu "Hoài Niệm Sơn Ca 7"

Hanh An An

,

Phương Phạm Guitarist

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

1:56

2

Трек Diễm Xưa

Diễm Xưa

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

4:19

3

Трек Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

6:48

4

Трек Nhìn Những Mùa Thu Đi

Nhìn Những Mùa Thu Đi

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

4:48

5

Трек Tuổi Đá Buồn

Tuổi Đá Buồn

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:52

6

Трек Ru Ta Ngậm Ngùi

Ru Ta Ngậm Ngùi

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

7:05

7

Трек Cát Bụi

Cát Bụi

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

4:36

8

Трек Chiều Một Mình Qua Phố

Chiều Một Mình Qua Phố

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

4:43

9

Трек Ru Đời Đi Nhé

Ru Đời Đi Nhé

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:04

10

Трек Mưa Hồng

Mưa Hồng

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:19

11

Трек Như Cánh Vạc Bay

Như Cánh Vạc Bay

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:32

12

Трек Biển Nhớ

Biển Nhớ

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

6:32

13

Трек Hát Cho Người Nằm Xuống

Hát Cho Người Nằm Xuống

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

8:23

14

Трек Đêm Nay Ta Là Thác Đổ

Đêm Nay Ta Là Thác Đổ

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:10

15

Трек Tình Nhớ

Tình Nhớ

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

6:15

16

Трек Nắng Thủy Tinh

Nắng Thủy Tinh

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

5:01

17

Трек Tình Xa

Tình Xa

Phương Phạm Guitarist

,

Hồng Hải Singer

Hoài Niệm Sơn Ca 7- Master Analog

6:46

Информация о правообладателе: Phương Phạm Guitarist
