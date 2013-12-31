О нас

Olga Guillot

Olga Guillot

Альбом  ·  2013

Olga Guillot: My Songbook

#Латинская
Olga Guillot

Артист

Olga Guillot

Релиз Olga Guillot: My Songbook

#

Название

Альбом

1

Трек Vete de Mí

Vete de Mí

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:31

2

Трек Sabor a Mí

Sabor a Mí

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:29

3

Трек Tu Me Acostumbraste

Tu Me Acostumbraste

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:32

4

Трек Contigo en la Distancia

Contigo en la Distancia

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:56

5

Трек La Noche de Anoche

La Noche de Anoche

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:37

6

Трек Total

Total

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:16

7

Трек No Vale la Pena

No Vale la Pena

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:24

8

Трек Delirio

Delirio

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:40

9

Трек Imágenes

Imágenes

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

4:11

10

Трек Oye Corazón

Oye Corazón

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:53

11

Трек Soy Tuya

Soy Tuya

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:10

12

Трек Que Nadie Se Entere

Que Nadie Se Entere

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

2:49

13

Трек Tu Nombre

Tu Nombre

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

4:01

14

Трек Sola

Sola

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

2:40

15

Трек Apóyate en Mi Alma

Apóyate en Mi Alma

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

3:23

16

Трек No Importa Si Mentí

No Importa Si Mentí

Olga Guillot

Olga Guillot: My Songbook

2:57

Информация о правообладателе: Music MGP
