Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Samprazer

Samprazer

Сингл  ·  2022

Você Não Precisa Trair Ela

#Латинская
Samprazer

Артист

Samprazer

Релиз Você Não Precisa Trair Ela

#

Название

Альбом

1

Трек Você Não Precisa Trair Ela

Você Não Precisa Trair Ela

Samprazer

Você Não Precisa Trair Ela

2:49

Информация о правообладателе: Samprazer Records
