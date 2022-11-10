О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Magon

Magon

Сингл  ·  2022

A Simple Mind

#Альтернативный рок
Magon

Артист

Magon

Релиз A Simple Mind

#

Название

Альбом

1

Трек A Simple Mind

A Simple Mind

Magon

A Simple Mind

2:14

Информация о правообладателе: December Square
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз The Writing's On The Wall
The Writing's On The Wall2024 · Альбом · Magon
Релиз The Writing's On The Wall
The Writing's On The Wall2024 · Сингл · Magon
Релиз Breakthrough Blitz
Breakthrough Blitz2024 · Сингл · Magon
Релиз Chasing Dreams...
Chasing Dreams...2023 · Альбом · Magon
Релиз Under The Sea
Under The Sea2023 · Сингл · Las Robertas
Релиз Chasing Dreams
Chasing Dreams2023 · Сингл · Magon
Релиз Did You Hear The Kids?
Did You Hear The Kids?2023 · Альбом · Magon
Релиз Havana Bay
Havana Bay2023 · Сингл · Magon
Релиз Onie Was A Kid
Onie Was A Kid2023 · Сингл · Magon
Релиз Enter By The Narrow Gate
Enter By The Narrow Gate2022 · Альбом · Magon
Релиз A Simple Mind
A Simple Mind2022 · Сингл · Magon
Релиз Under The Trees
Under The Trees2022 · Сингл · Magon
Релиз In the Blue
In the Blue2021 · Альбом · Magon
Релиз Egyptian Music
Egyptian Music2021 · Альбом · Magon
Релиз The Willow
The Willow2021 · Альбом · Magon
Релиз Hour After Hour
Hour After Hour2020 · Альбом · Magon
Релиз Change
Change2020 · Альбом · Magon
Релиз Aerodynamic
Aerodynamic2020 · Альбом · Magon
Релиз Out in the Dark
Out in the Dark2019 · Альбом · Magon

Похожие артисты

Magon
Артист

Magon

Creedence Clearwater Revival
Артист

Creedence Clearwater Revival

Electric Light Orchestra
Артист

Electric Light Orchestra

The Beach Boys
Артист

The Beach Boys

Chuck Berry
Артист

Chuck Berry

George Harrison
Артист

George Harrison

The Animals
Артист

The Animals

Shocking Blue
Артист

Shocking Blue

Jerry Lee Lewis
Артист

Jerry Lee Lewis

The Shadows
Артист

The Shadows

Steve Miller Band
Артист

Steve Miller Band

Alan Doggett
Артист

Alan Doggett

Fats Domino
Артист

Fats Domino