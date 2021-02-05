Информация о правообладателе: Talismã Music
Сингл · 2021
Dinheiro Não Compra Amor
Dinheiro Não Compra Amor2021 · Сингл · Cézar & Paulinho
80 Anos de Música Sertaneja2008 · Альбом · Cézar & Paulinho
Seleção de Sucessos - 1984 / 19852007 · Альбом · Cézar & Paulinho
Seleção de Sucessos - 1986 / 19872007 · Альбом · Cézar & Paulinho
Seleção de Sucessos - 1992 / 19932007 · Альбом · Cézar & Paulinho
Seleção de Sucessos 1998 / 19992007 · Альбом · Cézar & Paulinho
Seleção de Sucessos - 2000/20012007 · Альбом · Cézar & Paulinho
Warner 25 anos2006 · Альбом · Cézar & Paulinho
Dois Amigos, Dois Irmãos2003 · Альбом · Cézar & Paulinho
Gigantes2003 · Альбом · Cézar & Paulinho
Nóis é Caubói - Nóis é Xiki Nú Úrtimo2000 · Альбом · Cézar & Paulinho
Grandes Sucessos1995 · Альбом · Cézar & Paulinho
Você Marcou prá Mim1995 · Альбом · Cézar & Paulinho
Santa Maria do Brasil1995 · Альбом · Cézar & Paulinho