VPALLIK

VPALLIK

Сингл  ·  2022

DEPRESSION

Контент 18+

#Альтернативный рок
VPALLIK

Артист

VPALLIK

Релиз DEPRESSION

#

Название

Альбом

1

Трек KRISTINA

KRISTINA

VPALLIK

DEPRESSION

2:24

2

Трек DEPRESSION

DEPRESSION

VPALLIK

DEPRESSION

3:07

3

Трек DRUG

DRUG

VPALLIK

DEPRESSION

2:08

4

Трек NAPITKI

NAPITKI

VPALLIK

DEPRESSION

2:19

Информация о правообладателе: Union Distribution
