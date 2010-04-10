О нас

Remo Anzovino

Remo Anzovino

Сингл  ·  2010

Igloo

#Классическая
Remo Anzovino

Артист

Remo Anzovino

Релиз Igloo

#

Название

Альбом

1

Трек Igloo

Igloo

Remo Anzovino

,

Franz Di Cioccio

Igloo

3:16

2

Трек Tempo tempesta

Tempo tempesta

Remo Anzovino

,

Marco Anzovino

,

Gianni Fassetta

Igloo

4:15

3

Трек Aria

Aria

Remo Anzovino

,

Bebo Ferra

Igloo

3:08

4

Трек Prima luce

Prima luce

Remo Anzovino

,

Gianni Fassetta

Igloo

4:06

5

Трек Macerie

Macerie

Remo Anzovino

,

Francesco Bearzatti

Igloo

3:37

6

Трек Attorno al fuoco

Attorno al fuoco

Remo Anzovino

,

Marco Anzovino

,

Gianni Fassetta

Igloo

2:47

7

Трек Vortice

Vortice

Remo Anzovino

,

Gabriele Mirabassi

Igloo

3:44

8

Трек Fame

Fame

Remo Anzovino

Igloo

2:53

9

Трек Tregua

Tregua

Remo Anzovino

,

Luca Aquino

Igloo

4:11

10

Трек Giostra

Giostra

Remo Anzovino

,

Gianni Fassetta

Igloo

2:44

11

Трек Eco di un canto

Eco di un canto

Remo Anzovino

,

Enzo Pietropaoli

Igloo

4:12

12

Трек Ci sei anche tu

Ci sei anche tu

Remo Anzovino

Igloo

1:20

13

Трек Baia (Bonus Track)

Baia (Bonus Track)

Remo Anzovino

Igloo

2:12

14

Трек Paesaggi di dentro (Bonus Track)

Paesaggi di dentro (Bonus Track)

Remo Anzovino

Igloo

2:36

Информация о правообладателе: Believe
