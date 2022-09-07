О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

VISHNU PRAJAPAT

VISHNU PRAJAPAT

Сингл  ·  2022

mhari majisa ri jay bolo

#Со всего мира
VISHNU PRAJAPAT

Артист

VISHNU PRAJAPAT

Релиз mhari majisa ri jay bolo

#

Название

Альбом

1

Трек mhari majisa ri jay bolo

mhari majisa ri jay bolo

VISHNU PRAJAPAT

mhari majisa ri jay bolo

3:47

Информация о правообладателе: NS Films
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Mandir Mari Majisa Ro
Mandir Mari Majisa Ro2024 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Pyar Me Jiko Uthava De
Pyar Me Jiko Uthava De2024 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Kalash Mahi Kala Neja re Mahi Noor
Kalash Mahi Kala Neja re Mahi Noor2023 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Happy Birthday Dhiraj ji Gurjar
Happy Birthday Dhiraj ji Gurjar2023 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Thara Yaar Ko Naam Chale
Thara Yaar Ko Naam Chale2023 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Sagi Ki Yada Aave Re
Sagi Ki Yada Aave Re2023 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Number Palla Par Dikhaya Dhire Dhire Se Lena
Number Palla Par Dikhaya Dhire Dhire Se Lena2023 · Сингл · Jagdish Gurjar
Релиз Vegi Sagai Chhod Javeli Shishe Ki Tarah Dil Tod Jawali
Vegi Sagai Chhod Javeli Shishe Ki Tarah Dil Tod Jawali2022 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз mhari majisa ri jay bolo
mhari majisa ri jay bolo2022 · Сингл · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Udal Ko Bhajan Chala De
Udal Ko Bhajan Chala De2022 · Альбом · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Pistol Sina Pe Chale
Pistol Sina Pe Chale2022 · Альбом · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Hae Jaan Thara Ashiq Ko Rajasthan Me Nam Chale
Hae Jaan Thara Ashiq Ko Rajasthan Me Nam Chale2022 · Альбом · VISHNU PRAJAPAT
Релиз Bewafai Kri Tu Bewafa Sanam
Bewafai Kri Tu Bewafa Sanam2021 · Альбом · VISHNU PRAJAPAT

Похожие артисты

VISHNU PRAJAPAT
Артист

VISHNU PRAJAPAT

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож