Yan Vellia

Yan Vellia

,

Didi Kempot

Альбом  ·  2012

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

#Поп
Yan Vellia

Артист

Yan Vellia

Релиз Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

#

Название

Альбом

1

Трек Prawan Tanjung Karang (Live)

Prawan Tanjung Karang (Live)

Didi Kempot

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:15

2

Трек Mati Rasa (Live)

Mati Rasa (Live)

Yan Vellia

,

Rima Ervina

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:59

3

Трек Trenggalek Nyimpen Tresno (Live)

Trenggalek Nyimpen Tresno (Live)

Didi Kempot

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

5:24

4

Трек Kewer-Kewer (Live)

Kewer-Kewer (Live)

Yan Vellia

,

Eko Gud

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:44

5

Трек Konangan (Live)

Konangan (Live)

Didi Kempot

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:55

6

Трек Duda Kalimantan (Live)

Duda Kalimantan (Live)

Yan Vellia

,

Rima Ervina

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:28

7

Трек Banyu Pandawa (Live)

Banyu Pandawa (Live)

Didi Kempot

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:43

8

Трек Wiski Kola (Live)

Wiski Kola (Live)

Yan Vellia

,

Rima Ervina

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

3:48

9

Трек Separuh Hati (Live)

Separuh Hati (Live)

Yan Vellia

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:10

10

Трек Adus Opo Raup (Live)

Adus Opo Raup (Live)

Didi Kempot

Didi Kempot Prawan Tanjung Karang Live

4:15

Информация о правообладателе: IMC DUTA RECORD
Волна по релизу

