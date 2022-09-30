Информация о правообладателе: ATEMPORAL RECORDS
Сингл · 2022
que m****, eu penso em você
Asas2023 · Сингл · Eu, Trovador
Ouvir de Você2023 · Сингл · Eu, Trovador
que m****, eu penso em você2022 · Сингл · Eu, Trovador
Fiz Um Xote2021 · Сингл · SalDoce
Fiz Um Xote2021 · Альбом · Eu, Trovador
Te Ver Bem2021 · Сингл · Eu, Trovador
Trovador Sonhador2019 · Сингл · Eu, Trovador
Eu, Trovador2019 · Альбом · Eu, Trovador
Eu e Você2019 · Сингл · Eu, Trovador