О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eu, Trovador

Eu, Trovador

Сингл  ·  2022

que m****, eu penso em você

#Латинская
Eu, Trovador

Артист

Eu, Trovador

Релиз que m****, eu penso em você

#

Название

Альбом

1

Трек que m****, eu penso em você

que m****, eu penso em você

Eu, Trovador

que m****, eu penso em você

3:24

Информация о правообладателе: ATEMPORAL RECORDS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Asas
Asas2023 · Сингл · Eu, Trovador
Релиз Ouvir de Você
Ouvir de Você2023 · Сингл · Eu, Trovador
Релиз que m****, eu penso em você
que m****, eu penso em você2022 · Сингл · Eu, Trovador
Релиз Fiz Um Xote
Fiz Um Xote2021 · Сингл · SalDoce
Релиз Fiz Um Xote
Fiz Um Xote2021 · Альбом · Eu, Trovador
Релиз Te Ver Bem
Te Ver Bem2021 · Сингл · Eu, Trovador
Релиз Trovador Sonhador
Trovador Sonhador2019 · Сингл · Eu, Trovador
Релиз Eu, Trovador
Eu, Trovador2019 · Альбом · Eu, Trovador
Релиз Eu e Você
Eu e Você2019 · Сингл · Eu, Trovador

Похожие артисты

Eu, Trovador
Артист

Eu, Trovador

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож